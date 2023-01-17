Общество 17 января 2023, 14:25 Россияне смогут бесплатно узнать сведения о прописанных в своей квартире

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С начала 2023 года вступили в силу поправки в федеральный закон, согласно которым теперь собственник жилья сможет бесплатно узнать информацию о прописанных в его квартире. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

Новшества, главным образом, коснутся тех, кто получил квартиру по наследству или купил ее с торгов, а также тех, кому жилплощадь подарили. Как подчеркнули «Известия», раньше закон защищал персональные данные прописанных, теперь же можно узнать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, дату регистрации, гражданство и сроки регистрации по месту жительства.

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«Поправки в закон снимают иммунитет персональных данных о прописанных жильцах квартиры для собственника этой квартиры», — отметила Елена Кудерко.

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Однако выписать зарегистрированных без их согласия, как добавила юрист, можно только через суд.