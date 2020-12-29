Россияне штурмуют биржу. Рассказываем, почему и насколько успешно

Наши соотечественники массово увлеклись инвестициями. Сейчас на Московской бирже уже более восьми миллионов игроков. Если точнее, физических лиц с брокерскими счетами. Какими инструментами пользуются начинающие инвесторы на биржах, и как это работает?

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В ноябре 2020-го счета на Московской межвалютной бирже открыли почти 600 тысяч человек, а с января — 4,2 миллиона человек. Это больше, чем суммарно за все предыдущие годы.

Эксперты считают, что причина такого интереса — поиск новых способов заработка и инвестиционных инструментов, помимо классических и привычных всем депозитов.

Еще одна причина — новые мобильные сервисы, которые сделали биржевое инвестирование доступнее. Об этом рассказал управляющий директор Дирекции инвестиционного бизнеса МКБ Максим Малетин.

Теперь и начинающий человек, который пока еще не очень понимает, но хотел бы изучить, ознакомиться, попробовать инвестировать, может сделать это так же легко, как он заказывает, например, такси Максим Малетин.

Каждый десятый из впервые пришедших на биржу хотя бы раз в месяц совершает сделку. Все в режиме онлайн. В МКБ, например, появилась собственная инвестиционная платформа «МКБ Инвестиции», которая как раз и предназначена для частных инвесторов.

«Это единая линейка продуктов на основе брокерского обслуживания, инвестиционного консультирования и доверительного управления. В любой момент можно поднять смартфон, нажать несколько клавиш и увидеть, что происходит в инвестиционном портфеле, как меняется состояние счета. Продать, купить те или иные инвестиционные продукты», — рассказал Максим Малетин.

Если опыта в инвестициях у вас нет и вы не готовы рисковать, лучше воспользоваться всеми доступными способами, чтобы перестраховаться. Например, в МКБ можно получить бесплатную консультацию. Сотрудник поможет и ответит на все интересующие вас вопросы по телефону.

Мы создали платформу, которая будет понятна и интересна как начинающим инвесторам, так и опытным профессионалам. Чтобы скачать наше приложение, не требуется ничего, кроме смартфона Максим Малетин.

Он уточнил, что брокерский счет открывается бесплатно — это абсолютно стандартная история на рынке.

«Чобы увидеть рынок, котировки и то, как меняются различные акции, облигации, или получить по ним какую-то информацию, увидеть графики, не требуются деньги. Не нужно ничего, кроме смартфона», — добавил Максим Малетин.

Еще один плюс цифровой платформы МКБ — сразу несколько способов выхода на фондовый рынок. Первый и самый простой вариант — инвестировать на бирже через специальный брокерский раздел внутри мобильного приложения банка «МКБ Онлайн».

С его помощью можно купить акции, облигации или валюту. Сделать это не сложнее, чем открыть депозит или оплатить мобильную связь.

В тот момент, когда человек, скачавший приложение и открывший счет, решает, что он готов инвестировать, достаточно просто зачислить деньги на свой брокерский счет. Это можно сделать внутри приложения, с помощью пластиковой карточки, переводом. В случае с карточкой нашего банка это происходит мгновенно и бесплатно Максим Малетин.

Если вы уже готовы использовать максимум возможностей, стоит присмотреться к приложению «МКБ Инвест». Здесь инструментов и сервисов больше. Например, пользователю доступен биржевой стакан, а также участие в первичных размещениях облигаций.

«Есть поддержка от нас — это та информация, которую пользователь получает через приложение, рекомендации, поддержка через чат, которая есть в приложении. Мы оказываем разные уровни поддержки клиентам, понимая, что клиенты — они не профессиональные финансовые аналитики, у них задачи такой нет. Их задача — выбрать, купить, приобрести правильный продукт», — подчеркнул Максим Малетин.

Приложений много, функций тоже, а возможностей — еще больше. Выбирайте то, что подходит именно вам.