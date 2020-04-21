Россияне считают, что пандемия обострит отношения между странами

Почти половина россиян уверены, что после пандемии отношения между ведущими державами обострятся. Так же считают жители Южной Кореи, Германии и Швейцарии.

Холдинг «Ромир» совместно с Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International провел глобальное исследование на тему коронавируса. Половина жителей мира считает, что после пандемии страны больше будут сотрудничать. Но жители России придерживаются другого мнения.

«Самыми оптимистичными в этом опросе являются респонденты из Индонезии (73%), Таиланда (71%) и Малайзии (68%). Страны, где наиболее велика доля считающих усиление конфронтации вероятным сценарием, — Россия (48%), Южная Корея (45%), Германия и Швейцария (по 38%)», — цитирует ТАСС результаты исследования.

Чуть меньше половины опрошенных по всему миру полагают, что после окончания пандемии коронавируса мир сильно изменится. Такого мнения придерживаются в Малайзии, Италии и на Филиппинах. В Германии, Швейцарии и Австрии, наоборот, считают, что все вернется в привычное состояние. В России 48% респондентов считают, что мир изменится, а 41% — что нет.

В опросе приняли участие около 17 тысяч человек из 18 стран.