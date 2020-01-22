Россияне считают, что на достижение успеха влияют связи и удача

Чаще всего упорный труд не влияет на достижение успеха. К зачетной цели могут привести связи и удача. Так считают 52% россиян, опрошенных специалистами Института социологии ФНИСЦ РАН.

Как пишет RT, эти 52% людей полагают, что на достижение успеха влияют именно личные связи и везение, а не упорный труд. При этом 48% опрошенных не стали возражать, что подобная работа может привести к улучшению жизни в долгосрочной перспективе.

Также специалисты выяснили, что 63% россиян убеждены, что доходы должны складываться только из тех денег, которые заработаны честным трудом. С ними не согласились 37% отвечавших на вопросы. По мнению этих людей, человек может иметь любые доходы.

Социологи проводили опрос среди двух тысяч россиян старше 18 лет, проживающих в 22 регионах страны.

Ранее опрос выявил города с самыми ленивыми жителями. Больше всего любят отдыхать граждане из Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа. Наиболее трудолюбивые жители оказались в Новосибирске, Москве и Томске. В опросе приняли участие около трех тысяч россиян из 23 городов.