Россияне считают, что 2020 год будет непростым для страны

При этом 31% респондентов считает, что в этом году не будет трудностей в области политики и экономики. Также социологи спросили россиян и о том, стоит ли ждать массовых протестов в стране. Так, 47% ответили, что считают такое развитие событий возможным. Противоположной точки зрения придерживаются 45% опрошенных.

Две трети россиян (65%) уверены, что для них и их родных 2020-й будет спокойным, а 28% опасаются проблем в начинающемся году и считают, что следующие 12 месяцев могут оказаться напряженными.

«Левада-центр» проводил опрос с 12 по 18 декабря среди 1608 совершеннолетних россиян в 137 населенных пунктах России.

Ранее СМИ опубликовали результаты другого опроса жителей России. Респонденты рассказали, как часто ездили за границу в 2019 году. Чаще всего люди отвечали, что посетили за прошедший год один или два зарубежных города.