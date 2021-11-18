Исследователи из РАНХиГС опубликовали отчет о ходе в России прививочной кампании против коронавируса. Они сообщили, что по состоянию на октябрь текущего года уровень вовлеченности взрослых россиян в вакцинацию возрос в два раза по отношению к маю. Также эксперты отметили, что чаще всего прививки ставят люди с высшим образованием и в возрасте от 34 лет, имеющие трудовую занятость.

Как сообщил «Коммерсант», из данных опросов также следует, что организация прививок на работе действительно повышает вероятность вакцинации сотрудников. Она возрастает примерно на 7,7%. Тем не менее, как отмечают исследователи, по-прежнему каждый четвертый из опрошенных не планирует ставить прививку.

В целом выяснилось, что уровень вакцинации выше у тех, кто работает, чем у незанятых россиян. Данные — 61,1% против 46,8%. На данный момент обязательные прививки для некоторых категорий работников действуют на территории 85 российских регионов. Согласно последним сведениям оперативного штаба, участие в прививочной кампании уже приняли примерно 57 млн жителей страны.