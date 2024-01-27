27 января 2024, 13:57
Россияне с начала года стали потреблять больше электроэнергии
Энергопотребление в России с начала года выросло на 4,9% из-за холодов
Потребление электроэнергии в России с начала 2024 года выросло на 4,9% из-за холодной погоды. Об этом сообщил глава «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий, чьи слова привело РИА «Новости».
«Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас — плюс 4,9%», — подчеркнул он.
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По словам эксперта, такие данные пока не позволяют судить о тренде, отражающем рост экономики страны. Но в целом «заметный рост присутствует». Увеличение энергопотребления заметно как по России, в том числе в изолированных районах, так и в единой энергосистеме страны.
Жители Сахалина в середине января остались без электричества из-за мощного снежного циклона. Света лишились сотни людей. К ликвидации последствий разбушевавшейся стихии привлекли все силы и средства.
Тогда же без электричества остались жители районов Ростовской области и центра Ростова-на-Дону. Отключение электроэнергии не повлияло на подачу отопления.
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