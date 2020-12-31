Россияне с МКС получат подарки к Новому году только в феврале

Перенос запуска грузового корабля «Прогресс МС-16» оставил россиян на МКС без подарков. Презенты к Новому году космонавты теперь получат только после старта в феврале.

Сроки доставки груза транспортником для РИА «Новости» озвучили в службе психологической поддержки экипажа.

«Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению», — отметил собеседник агентства, добавив, что с отправки все перечисленное не снималось.

Поздравить зарубежных коллег при этом космонавты смогут, поскольку заранее взяли с собой сувениры. С наступающим Новым годом космонавтов поздравят 31 декабря их семьи и друзья, которым дадут возможность выйти на связь с российским экипажем.

Видеопоздравление на МКС отправят волонтеры из Москвы, для россиян также подготовили записи новогодних развлекательных программ. После Рождества к контенту добавят и видеозапись праздничной службы Патриарха.

«Мы постараемся разнообразить личное время космонавтов во время новогодних праздников», — заметили в службе.

Дополнительно развлечься экипаж сможет за просмотром 10 тысяч фильмов, которые хранятся на медиасервере российского сегмента МКС.

Старт «Прогресса МС-16» запланирован на 15 февраля. Он должен был отправиться на МКС с грузами 11 декабря.