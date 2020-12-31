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    31 декабря 2020, 08:42

    Россияне с МКС получат подарки к Новому году только в феврале

    Александра Ломейко

    Перенос запуска грузового корабля «Прогресс МС-16» оставил россиян на МКС без подарков. Презенты к Новому году космонавты теперь получат только после старта в феврале.
    Россияне с МКС получат подарки к Новому году только в феврале

    Сроки доставки груза транспортником для РИА «Новости» озвучили в службе психологической поддержки экипажа.

    «Подарки, рисунки, сюрпризы от семей они получат в феврале, к сожалению», — отметил собеседник агентства, добавив, что с отправки все перечисленное не снималось.

    Поздравить зарубежных коллег при этом космонавты смогут, поскольку заранее взяли с собой сувениры. С наступающим Новым годом космонавтов поздравят 31 декабря их семьи и друзья, которым дадут возможность выйти на связь с российским экипажем.

    Видеопоздравление на МКС отправят волонтеры из Москвы, для россиян также подготовили записи новогодних развлекательных программ. После Рождества к контенту добавят и видеозапись праздничной службы Патриарха.

    «Мы постараемся разнообразить личное время космонавтов во время новогодних праздников», — заметили в службе.

    Дополнительно развлечься экипаж сможет за просмотром 10 тысяч фильмов, которые хранятся на медиасервере российского сегмента МКС.

    Старт «Прогресса МС-16» запланирован на 15 февраля. Он должен был отправиться на МКС с грузами 11 декабря.