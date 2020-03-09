Россияне с юмором отреагировали на падение курса рубля

Курс доллара на фоне падения цены на нефть достиг 75 рублей, а евро — 86 рублей. Россияне не смогли пройти мимо этой новости — интернет наводнили шутки про истинные причины, из-за которых национальная валюта так резко упала.

Эксперты сообщили, что падение курса рубля временное. Скорее всего, оно продлится до 18 марта, когда Россия встретится с другими членами ОПЕК+ и будет выработана новая договоренность. Центробанк заверил россиян, что накопил достаточно средств, чтобы установить любой курс валют, а Минфин утверждает, что страна без потрясений переживет даже падения стоимости нефти до 25 долларов за баррель.

Так это или нет, покажет время. Пока же россияне в соцсетях с юмором реагируют на падение рубля.