Россияне с хроническими болезнями будут получать рецепты на лекарства дистанционно

Чтобы люди с хроническими болезнями лишний раз на карантине не выходили на улицу и не сидели в очередях в поликлиниках, им будут выписывать электронные рецепты на лекарства. В регионах рецепты будут выдавать на три месяца.

«Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минздрава России.

В здравоохранительном ведомстве добавили, что в регионах врачи будут выписывать рецепты сроком на три месяца. Медикам рекомендовали перевести диспансерное наблюдение за хронически больными людьми на удаленную форму. Врачи будут регулярно обзванивать пациентов.

В пресс-службе Министерства здравоохранения подчеркнули, что на фоне эпидемии коронавируса пожилым людям следует как можно реже выходить из дома, перестать пользоваться общественным транспортом и избегать мест, где много людей. Если возникают проблемы со здоровьем, в поликлинику лишний раз идти не надо — врач придет на дом.

Коронавирусом с конца прошлого года в мире заразились 318 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали более 13 тысяч человек. В России, по последним данным, 367 инфицированных.