Россияне с хроническими болезнями будут получать рецепты на лекарства дистанционно
«Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить возможность дистанционной (в форме электронного рецепта) выписки лекарственных препаратов», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минздрава России.
В здравоохранительном ведомстве добавили, что в регионах врачи будут выписывать рецепты сроком на три месяца. Медикам рекомендовали перевести диспансерное наблюдение за хронически больными людьми на удаленную форму. Врачи будут регулярно обзванивать пациентов.
В пресс-службе Министерства здравоохранения подчеркнули, что на фоне эпидемии коронавируса пожилым людям следует как можно реже выходить из дома, перестать пользоваться общественным транспортом и избегать мест, где много людей. Если возникают проблемы со здоровьем, в поликлинику лишний раз идти не надо — врач придет на дом.
Коронавирусом с конца прошлого года в мире заразились 318 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали более 13 тысяч человек. В России, по последним данным, 367 инфицированных.