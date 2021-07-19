Россияне с детьми смогут покупать авиабилеты по специальному тарифу

Россияне с детьми смогут покупать авиабилеты по фиксированной и сниженной цене уже в августе. О специальном тарифе для семей заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По его словам, это позволит десяткам тысяч россиян с детьми приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Правительство уже утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для этой категории пассажиров, сообщил ТАСС.

Мишустин поручил Министерству транспорта максимально оперативно провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу.

«Чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами», — подчеркнул он.

В этом году самыми популярными для семейного отдыха у россиян стали Симферополь и Сочи. На третьем месте оказалась Анапа. На четвертом месте — Москва. В первую пятерку популярных направлений также попал Калининград.

За границей в этом сезоне собираются отдохнуть около 7% россиян. Для отдыха туристы выбирают Армению, Грузию, Грецию, Черногорию, Турцию, Египет, Сербию, Болгарию и Кипр.