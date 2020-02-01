Россияне с 1 февраля должны будут получать справку при увольнении

Теперь при увольнении жителям России будут выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Это делается для перехода на электронные трудовые книжки.

С 1 февраля вступили в силу новые стандарты Минтруда, касающиеся увольнений. В этой справке будет содержаться информация о периоде работы в конкретной компании. Фактически форма СТД-Р будет аналогом выписки из трудовой книжки.

В России переход на электронные трудовые книжки начался 1 января. Работодатели должны до конца года проинформировать сотрудников о введении электронных книжек, чтобы они сделали выбор между носителями. Если человек по какой-то причине не сделал этот выбор в 2020-м, то это право сохранится у него и после. Что касается новых сотрудников, то с 2021 года в России будут вестись для них только электронные трудовые книжки.

Сотрудники также получили право запрашивать у работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумаге, так и в электронном формате.