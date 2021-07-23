Россияне руками отодвинули перевернувшийся грузовик для проезда скорой

Прошедшей ночью на выезде из Новороссийска перевернулся грузовик и перекрыл движение. Водители, которые стояли в пробке, руками оттолкали многотонную машину, чтобы освободить путь реанимобилю. В машине скорой находился годовалый ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Городской больницы станции скорой помощи в Instagram.

«Около 02:00 ночи бригада скорой помощи везла тяжелого ребенка, один год и четыре месяца, в больницу в Анапу из Новороссийска. Но на выезде из Новороссийска, на Волчьих воротах, случилась авария — и перевернувшийся большегруз перекрыл движение на полосе в сторону Анапы. <…> Все водители автомобилей, военные, водитель скорой помощи вышли и стали освобождать место проезда», — говорится в сообщении.

Мужчинам совместными усилиями удалось отодвинуть перевернувшийся большегруз — и скорая продолжила путь. Коллектив больницы поблагодарил всех неравнодушных людей за высокий уровень культуры и личной ответственности.