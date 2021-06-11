Российские негосударственные пенсионные фонды отметили, что люди в 2020 года стали реже обращаться за назначением накопительной пенсии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации газеты, один из крупнейших НПФ зарегистрировал вдвое меньше обращений по сравнению с предыдущими годами. Другой заявил о сокращении на 20%.

Большинство собеседников издания связали такую тенденцию с последствиями пандемии коронавируса, хотя сокращение запросов началось еще в 2019 году.

Некоторые НПФ полагают, что информированием граждан о процедуре подачи документов для накопительной пенсии должен заниматься Пенсионный фонд России (ПФР).

Издание отметило, что такая ситуация могла сложиться из-за развития дистанционных сервисов. Некоторые фонды запустили данную систему электронных обращений лишь в конце 2020 года.

По данным ЦБ, в прошлом году объем выплат накопительной пенсии вырос на 1,8 миллиарда рублей. Он составил 16,18 миллиарда рублей. В 2019 году прирост был свыше 2,9 миллиарда рублей. За первый квартал 2021 года выплаты оказались ниже, чем в прошлом году, и достигли 3,58 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда рублей ранее.