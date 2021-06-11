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    11 июня 2021, 14:03

    Россияне реже стали оформлять накопительную пенсию — СМИ

    Наза Салех Захи

    Российские негосударственные пенсионные фонды отметили, что люди в 2020 года стали реже обращаться за назначением накопительной пенсии. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

    Россияне реже стали оформлять накопительную пенсию — СМИ

    По информации газеты, один из крупнейших НПФ зарегистрировал вдвое меньше обращений по сравнению с предыдущими годами. Другой заявил о сокращении на 20%.

    Большинство собеседников издания связали такую тенденцию с последствиями пандемии коронавируса, хотя сокращение запросов началось еще в 2019 году.

    Некоторые НПФ полагают, что информированием граждан о процедуре подачи документов для накопительной пенсии должен заниматься Пенсионный фонд России (ПФР).

    Издание отметило, что такая ситуация могла сложиться из-за развития дистанционных сервисов. Некоторые фонды запустили данную систему электронных обращений лишь в конце 2020 года.

    По данным ЦБ, в прошлом году объем выплат накопительной пенсии вырос на 1,8 миллиарда рублей. Он составил 16,18 миллиарда рублей. В 2019 году прирост был свыше 2,9 миллиарда рублей. За первый квартал 2021 года выплаты оказались ниже, чем в прошлом году, и достигли 3,58 миллиарда рублей против 4,4 миллиарда рублей ранее.