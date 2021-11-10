Россияне решили заняться обустройством дома в период нерабочих дней

Совместное исследование онлайн-ритейлера Lamoda и онлайн-сервиса услуг YouDo показало, что в период нерабочих дней спрос на категорию «дом» у россиян вырос на 41%. Кроме того, примерно 12% начали чаще пользоваться услугами мастеров для сборки и ремонта мебели. Об этом написала «Газета.ru».

В период нерабочих дней пользователи Lamoda потратили на треть больше денег на товары для дома, чем в обычные дни. В лидерах оказались полотенца, текстильные товары для кухни и кухонная утварь.

Также рост продаж показали двуспальное постельное белье и постельное белье «евро» размера. Россияне активнее начали скупать ароматические свечи и комплекты сервировочных салфеток. По данным аналитиков, спрос на них увеличился практически вдвое.

На сервисе YouDo в нерабочие дни чаще всего заказывали услугу по сбору мебели. Также на 10% вырос спрос на мастеров по отделочным работам.