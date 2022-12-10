Общество 10 декабря 2022, 12:40 Россияне решили сэкономить на тратах на Новый год РИА «Новости»

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В канун Нового года россияне решили сэкономить. Перед праздниками они потратят меньше денег, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Средний чек на продукты может снизиться на 20%, а на товары для дома — на 16–17%, уточнило «Утро.ру».

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Кроме того, доходы могут упасть и от корпоративных мероприятий. Все чаще их проводят с небольшим количеством участников, заключили эксперты.

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