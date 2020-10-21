Россияне решили отказаться от новогодних вечеринок из-за пандемии

Эксперты выяснили, что не все россияне готовы рисковать своим здоровьем и праздновать Новый год в компании. Более 20% опрошенных решили отказаться от подобных вечеринок из-за боязни заразиться коронавирусом.

Самыми осторожными в этой ситуации оказались жители московского региона и Северного Кавказа. Это следует из опроса банка «Открытие», передает ТАСС. А самыми беспечными — жители Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

Пока только 13% россиян твердо решили участвовать в массовых новогодних мероприятиях. И еще 31% опрошенных находятся в раздумьях. Кроме того, 5% респондентов хотят отправиться в новогоднее путешествие по стране. И только 2% планируют отметить праздник за границей.

Аналитики также выяснили, что 36% россиян верят, что в 2021 году люди вернутся к жизни без ограничений, как это было до пандемии. Вместе с тем 15% опрошенных считают, что ограничения не имеют смысла и поэтому скоро они будут отменены. 12% полагают, что эпидемия пройдет сама, а 9% надеется на вакцину. И аж 41% опрощенных уверенны — пандемия в новом году еще не закончится.

Ранее россияне рассказали, какие города страны лучше всего подходят для путешествий осенью, сообщает газета «Известия».