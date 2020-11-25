Россияне решили не пускать детей на работу до 18 лет
Около трети участников опроса карьерного сервиса Superjob решили, что подрабатывать дети могут с 16-17 лет. Так считают 30% респондентов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования.
Еще 26% готовы отправить ребенка зарабатывать собственные деньги с 14-15 лет. По 5 и 3% высказались за работу с 12-13 и до достижения возраста 12 лет. Ждать момента получения ребенком профессии собираются 19% опрошенных. А 13% думают, что ее нужно еще и освоить. Затруднились дать ответ 5% респондентов.
Женщины чаще выступают за более поздний выход на работу. И именно они полагают, что начинать трудиться стоит уже после 18 лет. Участники аналогичного исследования, проведенного 10 лет назад, высказывались в пользу раннего устройства на работу или подработку почти вдвое чаще.
Эксперты считают, что раннее начало карьеры поможет молодому человеку реально оценить свои возможности и понять востребованность на рынке труда, даже если должность будет низкооплачиваемой или связанной со стажировкой.
Одновременно с этим стоит помнить, что детская психика в этом возрасте крайне уязвима, а ребенок склонен слишком высоко оценивать свои силы и возможности. В такой ситуации важно, чтобы принимать решение ему помогали родители.