Россияне решили не пускать детей на работу до 18 лет

Все больше родителей приходят к выводу, что ребенку стоит начинать зарабатывать после совершеннолетия или получения профессии. Чаще всего откладывают выход чада на первую работу женщины.

Около трети участников опроса карьерного сервиса Superjob решили, что подрабатывать дети могут с 16-17 лет. Так считают 30% респондентов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Еще 26% готовы отправить ребенка зарабатывать собственные деньги с 14-15 лет. По 5 и 3% высказались за работу с 12-13 и до достижения возраста 12 лет. Ждать момента получения ребенком профессии собираются 19% опрошенных. А 13% думают, что ее нужно еще и освоить. Затруднились дать ответ 5% респондентов.

Женщины чаще выступают за более поздний выход на работу. И именно они полагают, что начинать трудиться стоит уже после 18 лет. Участники аналогичного исследования, проведенного 10 лет назад, высказывались в пользу раннего устройства на работу или подработку почти вдвое чаще.

Эксперты считают, что раннее начало карьеры поможет молодому человеку реально оценить свои возможности и понять востребованность на рынке труда, даже если должность будет низкооплачиваемой или связанной со стажировкой.

Одновременно с этим стоит помнить, что детская психика в этом возрасте крайне уязвима, а ребенок склонен слишком высоко оценивать свои силы и возможности. В такой ситуации важно, чтобы принимать решение ему помогали родители.