Россияне решили не ходить в рестораны на Новый год

Россияне решили не праздновать Новый год в ресторанах. Столики на ночь с 31 декабря на 1 января бронируют мало, а некоторые отменяют заказы. Об этом в Ginza Project, Tigrus Group и других ресторанных сетях рассказали газете «Известия».

Рестораторы предположили, что россияне стараются избегать посещения людных мест, опасаясь распространения коронавируса. Многие заведения уже и вовсе отказались от программы в новогоднюю ночь, сократив время работы 31 декабря до вечера.

Хенрик Винтер, владелец Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», «Зест» и «Бар BQ») рассказал, что в новогодний вечер будут работать только флагманские заведения. Запрос на места 31 декабря небольшой, многие гости отменяют бронь.

Гендиректор Ginza Project (рестораны Uilliams, Butler и Buono) Максим Ползиков отметил, что у них есть брони на корпоративы, но многие до сих пор не подтверждены. По его словам, люди боятся, что накануне праздников введут очередные ограничения. Поэтому на всякий случай они уже подготовились к тому, что 31 декабря, возможно, придется закрыться пораньше, а в праздничные дни заниматься доставкой.

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