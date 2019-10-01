Россиянам разрешат назваться гномами и эльфами на переписи

Она пояснила, что принцип переписи по самоопределению человека одинаковый для всех стран мира.

«Что человек скажет, то мы и должны записать», — пояснила она. Елена Егорова поделилась реальным случаем, когда во время прошлой переписи населения «гномиком» пришлось записать маленькую девочку, которую так называл старший брат. Родители детей внимательно следили, чтобы их дочь записали именно так.

При этом на переписи 2010 года стало известно о 50 национальностях, которые реально существуют в России, но ранее люди так себя не идентифицировали. В основном речь идет о малочисленных северных народностях.

«Это хорошо, что люди стали себя самоидентифицировать так, как они есть, и не бояться», — подытожила Елена Егорова.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в октябре следующего года. Полученные статистические данные используют для социальных программ, распределения бюджетных средств, строительства объектов социальной инфраструктуры, жилья и дорог.