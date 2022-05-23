Россияне рассказали, за какую зарплату готовы работать без отпусков

Россияне рассказали в опросе сервиса «Работа.ру», за какую заработную плату готовы были бы работать без выходных и отпусков. Результатами опроса поделился RT.

Оказалось, что пожертвовать отпусками россияне готовы в среднем за 167 тысяч рублей в месяц. При этом выяснилось, что зарплатные ожидания у мужчин часто выше, чем у женщин.

«У мужчин традиционно более высокие зарплатные ожидания и отличаются на 22% — 186 тысяч против в среднем 153 тысяч рублей в месяц, которые отметила женская аудитория», — говорится в исследовании.