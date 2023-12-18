Общество 18 декабря 2023, 08:11 Россияне рассказали, в какой комнате в квартире чаще всего делают ремонт Спальня оказалась самой часто ремонтируемой комнатой в квартире у россиян Ремонт в квартире / РИА «Новости»

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Спальня чаще всего требует ремонта по сравнению с другими комнатами в квартире, заявили 37% опрошенных россиян. Об этом написало издание «Лента.Ру» со ссылкой на исследования участников рынка.

На втором месте оказалась гостиная — ее частым переустройством занимаются 36% респондентов. Еще 29% участников опроса делали ремонт на кухне, 24% — в прихожей, а 23% — в ванной комнате и туалете. Лишь 14% опрошенных ремонтировали детскую, 12% — коридор между комнатами.

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Известно, что 26% респондентов меняли отделку жилья, а 23% — просто сделали косметический ремонт. В отчете отмечается, что 21% опрошенных установили новые двери, еще 18% — купили новую бытовую технику.

При этом 19% россиян потратили на ремонт до 200 тысяч рублей, еще 19% — до 400 тысяч рублей. Только у 16% опрошенных на обновление квартиры ушло до 50 тысяч рублей.

Ранее эксперт строительного рынка спрогнозировал подорожание зарубежных материалов для строительства и ремонта. В их числе лаки, краски, шпаклевка. Скачок цен он объяснил неустойчивым курсом рубля и проблемами с логистикой.