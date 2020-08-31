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    31 августа 2020, 17:24

    Россияне рассказали, стоит ли школьникам подрабатывать во время учебы

    Артур Блянихов

    Профильные сервисы выяснили у россиян, должны ли подростки подрабатывать в школе. С результатами опроса ознакомилась «Политика сегодня».

    По данным издания, треть опрошенных выразили уверенность, что подростки должны подрабатывать в школьные годы. 21% респондентов высказались за то, чтобы школьники начали работать в старших классах, а 12% за то, чтобы в средних.

    23% участников опроса заметили, что поисками работы нужно заняться на первых курсах университета. Столько же опрошенных отметили, что работу надо искать на последних курсах.

    Новости SMI.FM