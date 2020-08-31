Россияне рассказали, стоит ли школьникам подрабатывать во время учебы

По данным издания, треть опрошенных выразили уверенность, что подростки должны подрабатывать в школьные годы. 21% респондентов высказались за то, чтобы школьники начали работать в старших классах, а 12% за то, чтобы в средних.

23% участников опроса заметили, что поисками работы нужно заняться на первых курсах университета. Столько же опрошенных отметили, что работу надо искать на последних курсах.