Общество 22 ноября 2022, 11:50 Россияне рассказали, стиль каких знаменитостей им нравится больше всего Опрос: на вещи «как у Бузовой» пришлась 22,5% от всех объявлений по продаже одежды РИА «Новости»

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Аналитики сервиса «Юла» проанализировали объявления о продаже одежды, обуви и аксессуаров и выяснили, кому из звезд чаще всего стараются подражать россияне. Результаты исследования опубликовал Life.

Например, на вещи «как у Бузовой» пришлась около 22,5% от всех объявлений о продаже одежды, обуви и аксессуаров как у знаменитостей. Чаще всего россияне разыскивают платья, как у певицы.

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Второе место по стилю заняла героиня известного турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Эда Йылдыз. На вещи в ее стиле приходится 12% от всех объявлений.

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Третье место досталось британской певице Виктории Бекхэм. Похожие на ее платья пытаются найти около 6% россиянок.

Что же касается мужского гардероба, чаще всего россияне стараются подражать бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. На вещи в его стиле приходится около 28% от всех объявлений.

Не менее популярным оказался стиль Дмитрия Нагиева. Особую ценность для россиян представляют аксессуары, как у него.