Общество 21 апреля 2023, 10:35 Россияне рассказали, собираются ли брать подработку на майские праздники Исследование «Зарплата.ру» показало, что 15% россиян возьмут подработку на праздники

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Около 15% россиян заявили, что собираются брать подработку на майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру», написал RT.

Чаще всего россияне называли такие подработки, как водитель такси, курьер, комплектовщик товаров, продавец, няня, работник колл-центра, фотограф, работник на базе отдыха, репетитор.

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Еще 10% опрошенных рассказали, что собираются брать большее количество часов на своей основной работе. В основном респонденты соглашаются на дополнительную работу, чтобы подкопить денег, еще 29% хотят побыстрее закрыть кредиты и рассрочки, 6% — будут работать из-за нежелания сидеть дома.

Примерно 44% опрошенных планируют заработать на майские праздники от пяти до 10 тысяч рублей.