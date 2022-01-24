Россияне рассказали, сколько потратили в новогодние праздники

Исследование компаний Авито и GigAnt показало, что примерно три четверти россиян потратили больше обычного в новогодние праздники. Результатами опроса поделилась «Газета.ru».

Из опрошенных 74% рассказали, что потратили за праздники больше, чем обычно, а 43% признались, что траты были существенно больше.

Основная часть расходов россиян легла на подарки родным и близким. Траты на подарки составили в среднем от двух до шести тысяч рублей.