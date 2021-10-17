Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в этому году

Жители России в 2021 году потратили на отпуск больше денег, чем годом ранее. Позволить увеличить запланированные траты на отдых смогли 41% россиян.

Если в прошлом году на отдых с бюджетом до 25 тысяч рублей отправились больше половины россиян (53%), то в этом году такие траты были у 35% человек. Больше 150 тысяч рублей на отдых в 2021 году потратили 33% опрошенных, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование одного из российских банков.

Сумму от 100 до 150 тысяч рублей на отдых потратили 5% опрошенных, а сумму от 25 до 50 тысяч — 9%.

Позволить увеличить запланированные траты на отдых в 2021 году смогли 41% россиян. У 17% человек бюджет на отдых не изменился, а 42% опрошенных пришлось урезать бюджет. Лишь половина россиян — 48% провели отпуск так, как планировали. Другим же пришлось вносить коррективы в планы на отдых.

Участие в опросе приняли 2600 совершеннолетних россиян из городов с населением более 500 тысяч человек.

Отдых на отечественных или зарубежных курортах идеальным отпуском назвали 60% россиян.