Россияне рассказали, сколько хотят получать после пандемии коронавируса

Россияне пересмотрели свое мнение о желаемой зарплате. После окончания пандемии коронавируса в среднем они надеются получать около 74 тысяч рублей.

Размер заработка, который устроил бы жителей РФ, снизился на 20%, по сравнению с данными за январь. Тогда он равнялся 92 тысячам, сообщил сайт РБК со ссылкой на исследование портала по поиску работы.

Для 29% респондентов идеальной стала бы зарплата в пределах 50-70 тысяч рублей. Еще 27% опрошенных согласились бы на доход в размере 30-50 тысяч. Каждый пятый россиянин — 21% — хочет получать более 100 тысяч рублей.

Уровень заработной платы, которая бы устроила опрошенных, отличается по регионам. Если москвичи говорят о средней желаемой зарплате в 82 тысячи рублей, то в Санкт-Петербурге согласны на 72 тысячи в месяц.

Ожидания от оплаты труда разнятся и у мужчин, и женщин. Первые рассчитывают на ежемесячный доход в районе 86 тысяч рублей, вторые — на 61 тысячу.

Большинство участников опроса заявили, что ощутили влияние пандемии на рынок труда. Кризиса после ее окончания ждут 90% россиян.

Участие в опросе, который был проведен в июне, приняли 4,9 тысячи жителей России в возрасте старше 18 лет.