Россияне рассказали, сколько готовы платить за дополнительные занятия ребенка

Онлайн-школа провела опрос среди россиян, чтобы выяснить, какие дополнительные занятия они выбирают для своих детей и сколько готовы за них платить. Результатами исследования Skysmart поделился RT.

Иностранные языки в качестве дополнительных занятий для ребенка выбирают 16,5% респондентов, а еще 16,5% предпочитают творческие занятия. При этом 35% опрошенных родителей считают, что дополнительные занятия нужны ребенку для того, чтобы он нашел себе новые хобби и интересы.

За дополнительные занятия 37,5% респондентов не готовы платить более пяти тысяч рублей в месяц, 14,3% опрошенных готовы отдавать от пяти до 10 тысяч рублей, и лишь 6% готовы тратить на занятия для ребенка более 10 тысяч рублей в месяц.

В опросе приняли участие более 500 родителей со всей страны.