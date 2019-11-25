Население России пошло на убыль Подробнее

Большая половина (55%) людей репродуктивного возраста хотят двух или больше детей. Еще 7% опрошенных признались, что пока не могут ответить на вопрос о детях.

Согласно опросу, мужчины чаще женщин мечтают о многодетной семье. По результатам исследования, пять или более наследников хотя иметь 11% представителей сильного пола и только 7% девушек. При этом 46% женщин признались, что хотят двоих детей. Их желания разделяют 37% мужчин.

Социологи проводили опрос среди 1 616 человек. В частности, вопросы задавали женщинам младше 45 лет и мужчинам до 55 лет. Исследование проходило с 24 по 30 октября в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.

Ранее Счетная палата опубликовала доклад, в котором рассказала об убыли населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает о негативных показателях демографии. Он отметил, что эти данные учли во время разработки национальных проектов. Об этом сообщило Nation News.