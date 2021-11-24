Россияне рассказали, сколько денег тратят на распродажах

Онлайн-гипермаркет ВсеИнструменты.ру в результате опроса выяснил, что 87% российских граждан жду распродажи, чтобы купить необходимую вещь или товар. Лишь 13% не ждут скидок, а идут в магазин по мере надобности. Об этом написала «Газета.ru».

При этом 82% опрошенных заявили, что готовы покупать товар на распродаже, даже если им не нравится бренд или магазин. А 18% россиян не будут совершать такую покупку принципиально.

Также выяснилось, что 38% россиян в не привлекающих их магазинах ждут скидку в размере 40-50%. А 16% опрошенных готовы приобрести вещи со скидкой в 30-40%. Лишь 1% граждан заявили, что готовы поменять отношение к бренду, если он предложит скидку в 80-90%.

В среднем в период распродаж россияне тратят от 10 до 20 тысяч рублей. Такую сумму назвали 44% опрошенных. Почти 19% признались, что готовы выложить до 30 тысяч рублей. Около 3% респондентов готовы на «черную пятницу» выделить от 40 до 50 тысяч, и только 1% опрошенных потратят в скидочные дни более 50 тысяч.

В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет со всех регионов России.