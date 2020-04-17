Россияне рассказали, сколько денег хотят получать на самоизоляции

Жители России хотят получать в среднем по 80 тысяч рублей в месяц на самоизоляции. Такую сумму они считают комфортной для жизни в данных условиях. Об этом говорят результаты опроса, который сделал сервис по поиску работы.

Как написала газета «Известия», запросы женщин оказались скромнее. Они согласны на 70 тысяч рублей, а вот мужчины хотят не менее 90 тысяч ежемесячно. При этом для счастья многие хотели бы иметь по 155 тысяч рублей. Причем эта цифра самая низкая за последние пять лет. Еще в 2017 году доход мечты был 184 тысячи.

Однако даже в разговорах о желаемых доходах запросы у мужчин и женщин разные. Ожидания россиян — это 170 тысяч в месяц, россиянки согласны и на 140 тысяч.

При этом чем моложе опрашиваемые, тем скромнее их ожидания. Молодые люди до 24 лет согласны на сумму в пределах 60 тысяч рублей. Однако россиянам старше 45 лет нужно не менее 92 тысяч рублей ежемесячно.

Также желания растут в зависимости от реальной зарплаты респондента. Людям с доходом до 30 тысяч рублей в месяц хотелось бы получать от 65 до 130 тысяч ежемесячно. У тех же, кто получает 80 тысяч, желаемая сумма составляет 116 тысяч рублей.

В январе 2020 года, по данным статистики, средняя зарплата составляла 46,7 тысячи рублей, а средняя пенсия — 14,9 тысячи рублей.

Исследователи проводили опрос с 6 по 14 апреля. В нем участвовали 2500 человек из 437 населенных пунктов.

Ранее ВЦИОМ спросил россиян, довольны ли они своей жизнью. Больше половины ответили положительно.