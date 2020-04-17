    17 апреля 2020, 07:54

    Россияне рассказали, сколько денег хотят получать на самоизоляции

    Наза Салех Захи

    Жители России хотят получать в среднем по 80 тысяч рублей в месяц на самоизоляции. Такую сумму они считают комфортной для жизни в данных условиях. Об этом говорят результаты опроса, который сделал сервис по поиску работы.
    Россияне рассказали, сколько денег хотят получать на самоизоляции

    Как написала газета «Известия», запросы женщин оказались скромнее. Они согласны на 70 тысяч рублей, а вот мужчины хотят не менее 90 тысяч ежемесячно. При этом для счастья многие хотели бы иметь по 155 тысяч рублей. Причем эта цифра самая низкая за последние пять лет. Еще в 2017 году доход мечты был 184 тысячи.

    Однако даже в разговорах о желаемых доходах запросы у мужчин и женщин разные. Ожидания россиян — это 170 тысяч в месяц, россиянки согласны и на 140 тысяч.

    При этом чем моложе опрашиваемые, тем скромнее их ожидания. Молодые люди до 24 лет согласны на сумму в пределах 60 тысяч рублей. Однако россиянам старше 45 лет нужно не менее 92 тысяч рублей ежемесячно.

    Также желания растут в зависимости от реальной зарплаты респондента. Людям с доходом до 30 тысяч рублей в месяц хотелось бы получать от 65 до 130 тысяч ежемесячно. У тех же, кто получает 80 тысяч, желаемая сумма составляет 116 тысяч рублей.

    В январе 2020 года, по данным статистики, средняя зарплата составляла 46,7 тысячи рублей, а средняя пенсия — 14,9 тысячи рублей.

    Исследователи проводили опрос с 6 по 14 апреля. В нем участвовали 2500 человек из 437 населенных пунктов.

    Ранее ВЦИОМ спросил россиян, довольны ли они своей жизнью. Больше половины ответили положительно.