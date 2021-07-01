Россияне рассказали про ограбления своих квартир во время отпуска

Россияне рассказали, как часто сталкивались с ограблениями своих квартир, пока находились в отпуске на море или за городом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».

Оказалось, что менее половины граждан, 48%, никогда не сталкивались с ограблениями во время длительного отсутствия дома. То же самое касается их родных и друзей, сообщил сайт «Мир 24».

При этом 34% опрошенных признались, что сталкивались с другими проблемами во время длительного отсутствия дома. Например, их квартиру затапливали соседи. Кроме того, опрос показал, что 22% граждан были ограблены, к 17% проникали неизвестные люди. Среди тех, кто сталкивался с пожарами, — 8% опрошенных.

Интересно, что перед тем, как улететь в отпуск, 61% респондентов ответили, что просят знакомых или родственников присмотреть за их жильем.

Наличие консьержа в домах не гарантирует безопасность, так полагают 42% опрошенных. Еще 44% ответили, что никогда не жили с консьержем. И лишь 10% сказали, что его работа в доме не будет лишней.