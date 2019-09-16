Россияне рассказали, при каком уровне доходов начнут копить

Эксперты подсчитали количество самозанятых россиян Подробнее

Пока же, по данным работы, 59% граждан РФ вообще не имеют никаких накоплений. Из тех, кто хотя бы что-то откладывает, треть (32,4%) делают это нерегулярно. В частности, они не тратят деньги от наследства, с продажи имущества или при получении денег от родственников. При этом 58% откладывают определенные суммы с зарплаты, еще 9,6% опрошенных — с премии.

Более 50% россиян, которые копят, откладывают лишь небольшую сумму. Так, у 39,5% получается оставить от 5% до 10% ежемесячного дохода, а у 28,3% и вовсе меньше 5%. При этом накопленные деньги у 35% респондентов равны двум-пяти ежемесячным окладам. Еще у 13% получается отложить сумму, соответствующую 6-12 ежемесячным зарплатам и только 5% смогли накопить свыше 12 окладов.

При этом из тех, кто не копит, 2% готовы начать это делать при доходе от 10 до 15 тысяч рублей на одного члена семьи, 11% — имея от 15 тысяч до 25 тысяч на одного человека, 17% — 35–45 тысяч, 21% — при доходе в 55 тысяч рублей, а 27% будут копить при наличии от 45 до 55 тысяч рублей на одного.

По итогам 2018 года в среднем россияне, по данным Росстата, зарабатывали 33 тысячи рублей в месяц. В телефонном опросе участвовали 1500 человек.