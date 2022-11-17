Общество 17 ноября 2022, 11:15 Россияне рассказали, почему не любят ремонт Life: 82% опрошенных во время ремонта столкнулись с трудностями

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Около 82% российских граждан заявили, что во время ремонта столкнулись с определенными трудностями. Об этом говорится в исследовании аналитиков онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и цифровой системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise, написал Life.

Примерно 25% опрошенных рассказали, что не любят делать ремонт из-за больших трат, еще 19% тратят на него слишком много сил и нервов, 7% — остались недовольны результатом.

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В исследовании говорится, что чаще всего для ремонта граждане покупают обои, краски, эмали, лаки, светильники и раковины.

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