Россияне рассказали, по какой причине готовы покупать новый смартфон

Социологическое исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества показало, что чаще всего российские граждане меняют смартфон в связи с его поломкой или ухудшением качества работы. Об этом написала «Газета.ru».

Более 52% респондентов отметили, что будут менять устройство только из-за проблем в его работе. Лишь 5% опрошенных заявили, что покупают новый телефон тогда, когда выходит его обновленная версия. При этом половина россиян меняет смартфон на новый раз в три года, а около 26% делают это раз в два года.

Чаще всего покупают новые смартфоны жители Москвы. Примерно 13% опрошенных заявили, что делают это один раз в год. В Санкт-Петербурге таких покупателей оказалось в два раза меньше. Менять телефон ежегодно готовы 7% опрошенных.

Покупатели уточнили, что в случае несоответствия новой модели своим ожиданиям, они не понесут ее сдавать в магазин и возвращать деньги. Так ответили практически 99% российских граждан.