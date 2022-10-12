Россияне рассказали об отношении к фрилансу в опросе Работа.ру | 360°

Общество 12 октября 2022, 12:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россияне рассказали об отношении к фрилансу в опросе Работа.ру

Читать 360tv в

Сервис «Работа.ру» провел опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к работе на фрилансе. Об этом написал RT.

Оказалось, что 38% опрошенных задумываются о работе в таком формате, 21% не хотели бы быть фрилансером, а 41% сообщили, что не думали об этом.

Реклама

Среди плюсов работы на фрилансе 78% отметили возможность работать удаленно, а 75% привлекает возможность самостоятельно составлять свой рабочий график.

Реклама

0 0 0 0 0 0