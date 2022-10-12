Россияне рассказали об отношении к фрилансу в опросе Работа.ру | 360°

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Россияне рассказали об отношении к фрилансу в опросе Работа.ру

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Сервис «Работа.ру» провел опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к работе на фрилансе. Об этом написал RT.

Оказалось, что 38% опрошенных задумываются о работе в таком формате, 21% не хотели бы быть фрилансером, а 41% сообщили, что не думали об этом.

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Среди плюсов работы на фрилансе 78% отметили возможность работать удаленно, а 75% привлекает возможность самостоятельно составлять свой рабочий график.

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