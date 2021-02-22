Россияне рассказали об отношении к 23 Февраля и 8 Марта

День защитника Отечества положительно воспринимают 52% жителей России, в то время как Международный женский день позитивно оценивает 61% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Число россиян, которые нейтрально воспринимают 23 Февраля, составило 42% — для них это не более чем выходной день. Негативно относятся к мужскому празднику 5% опрошенных. Среди мужчин 6% респондентов признались, что считают этот праздник пережитком прошлого, среди женщин с этим согласны 4% опрошенных. При этом доля тех, кто положительно оценивает День защитника Отечества, в сравнении с прошлым годом снизилась — тогда этот показатель составлял 70%.

Международный женский день положительно оценил 61% опрошенных, нейтрально — 34% респондентов. Число тех, кто негативно воспринимает весенний праздник, отмечаемый 8 марта, составило 5%. Об этом написала газета «Известия».

Опрос проводился среди жителей всех российских регионов. В исследовании приняли участие более четырех тысяч человек.

В музеях Московской области ранее подготовили масштабную праздничную программу к 23 Февраля.