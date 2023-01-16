Общество 16 января 2023, 17:44 Россияне рассказали о жизни на Крайнем Севере в период полярной ночи

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Полярная ночь в Красноярском крае постепенно отступает. О том, как проходит этот непростой период, рассказали местные жители в беседе с Lenta.ru.

Полярная ночь пришла в регион еще в конце осени. Это время для многих жителей очень сложное, ведь без появления солнца человек может испытывать усталость и депрессивные настроения.

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Также у людей зачастую повышается аппетит — так организм пытается восполнить дефицит витаминов.

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