Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на отношения в семье

Среди опрошенных 13% заявили, что только во время самоизоляции они поняли, что живут с самым лучшим человеком в мире. Об укреплении брака после жизни в изоляции заявили 6% опрошенных.

4% респондентов заявили, что их отношения остались такими же плохими, какими были до начала пандемии, а 3% заявили, что задумались о разводе.

По половому признаку результаты распределились следующим образом: мужчины чаще восхищаются своей второй половиной (15% против 11%), а женщины чаще видят стабильность в отношениях (60% против 57%). Готовы пойти на развод после самоизоляции 5% мужчин и 3% женщин.