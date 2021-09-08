Россияне рассказали о своих самых главных страхах

Реже всего россияне в числе своих самых сильных страхов называют старость, закрытые границы или собак. Как сообщило «РИА Новости», это следует из исследования страховой компании «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстраха».

«Реже всего россиян посещают мысли о старости: в то время как две трети россиян думают об этом постоянно или периодически, треть (32%) не думает о старости вообще», — говорится в исследовании.

В ходе опроса эксперты поговорили с 1500 жителями России. Большинство опасаются, что кто-то в их семье заболеет. Многие боятся за будущее своих детей или начала новой войны. Некоторых крайне волнует рост цен на еду и ЖКХ.

Почти пятая часть респондентов рассказала, что удалось побороть свои страхи, когда люди начали больше следить за здоровьем. Некоторым помог полный отказ от чтения мировых новостей, кому-то — создание финансовой подушки. Среди способов побороть страхи назвали также повышение дохода, уход за собственной внешностью и работу с психотерапевтами.

Медик рассказала, что для уменьшения осенней хандры стоит оборудовать свое рабочее место уютно и комфортно, употреблять больше витаминов и некоторых здоровых продуктов.