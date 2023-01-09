Общество 09 января 2023, 22:34 Россияне рассказали о своих планах на 2023 год Около 23% россиян рассказали, что хотели бы изменить отношение к жизни в 2023 году

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В Новый год многие люди ставят себе новые цели и дают обещания. Сайт kp.ru провел опрос и узнал, какие планы жители страны поставили себе на 2023 год.

Так, 23% опрошенных отметили, что хотели бы изменить свое отношение к жизни. Еще 15% рассказали, что хотели бы начать откладывать деньги и относиться к средствам более ответственно, а 11% захотели приобщиться к спорту в 2023 году.

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Больше общаться с близкими людьми в новом году решили 9% респондентов. Кроме того, 9% человек захотели отказаться от вредных привычек. Еще 6% пожелали завести отношения, по 5% получили варианты «больше времени уделять хобби» и «больше читать». Около 8% назвали иные ответы.

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