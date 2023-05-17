Общество 17 мая 2023, 23:44 Россияне рассказали о своих нелюбимых домашних обязанностях Россияне назвали глажку вещей своей самой нелюбимой домашней обязанностью

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Порядка 39% россиян признались в том, что не любят заниматься домашними делами. Это стало известно из опроса мебельной компанией Mr.Doors. Об этом сообщил LIFE.

В качестве самой нелюбимой домашней обязанности россияне назвали глажку. За такой ответ проголосовали 26% респондентов. Еще 20% отметили, что не любят заниматься уборкой. При этом за головку проголосовали порядка 15% опрошенных, написал RT.