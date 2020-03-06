Россияне рассказали о своем отношении к праздникам 23 Февраля и 8 Марта

Две трети опрошенных (66%) заявили, что считают 23 Февраля праздником всех мужчин. И только 31% заявил о том, что это все же торжество для военных и людей, связанных с военной службой.

При этом в ответе на вопрос: какой праздник важнее для общества — день военных или день мужчин, большинство опрошенных выбрало первый вариант. Участники опроса заявили, что когда человек отдает свой долг Отечеству, он имеет право на свой профессиональный праздник.

Международный женский день не связывают с борьбой женщин за свои права 74% опрошенных. За сохранение его в таком виде выступили 90% респондентов. Только 5% заявили о том, что 8 Марта должен стать днем борьбы женщин за равноправие.

Опрошенные аргументировали свои позиции тем, что женщины — это особенная часть человечества, которая дарит потомство, а значит, к ним нужно особое отношение и такой праздник должен быть хотя бы раз в год.

Отвечая на вопрос, кому вы обычно дарите подарки на 23 Февраля и 8 Марта, респонденты назвали членов семей. На втором месте оказались дальние родственники, на третьем — друзья и знакомые.