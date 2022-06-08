Россияне рассказали о своем отношении к нецензурной лексике

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, чтобы выяснить, используют ли россияне нецензурную лексику в повседневной жизни. Результатами поделился RT.

Оказалось, что постоянно используют нецензурную лексику в разговорах 11% россиян. При этом в ситуациях сильного гнева или раздражения ругается каждый второй.

«Каждый второй общается „с использованием местных идиоматических выражений“ лишь иногда», — говорится в исследовании.

О том, что не ругаются никогда, заявили 37% опрошенных. Мужчины ругаются чаще женщин — 72% мужчин против 53% женщин.