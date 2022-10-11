Россияне рассказали о своем отношении к диетам | 360°

Общество 11 октября 2022, 21:01 Поделиться Telegram

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Viber Россияне рассказали о своем отношении к диетам

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Международный день борьбы с ожирением отмечается 11 октября. Известно, что в России ожирением страдают 25% населения, а еще у 35% вес превышает норму. Сайт kp.ru провел опрос, в котором россияне рассказали о своем отношении к диетам и лишнему весу.

Оказалось, что 28% против диет и ограничений в еде, но считают важным придерживаться здорового питания. При этом 22% сообщили, что имеют лишний вес, но не намерены избавляться от него с помощью диет. Еще 13% сообщили, что садятся на диеты изредка, чтобы привести себя в форму, а 12% сидят на диетах постоянно.

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В опросе приняли участие 12,9 тысячи человек.

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