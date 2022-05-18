Россияне рассказали о своем отношении к детским психологам

Опрос, проведенный платформой «Мой Сервис Мед» показал, что около 46% российских родителей считают, что водить ребенка к психологу нужно начинать с раннего подросткового возраста (11-14 лет). Результатами опроса поделился RT.

С тем, что стресс, испытываемый родителями, негативно влияет на ребенка, согласились большинство опрошенных — 73%. При этом треть родителей сообщили, что в последнее время испытывали стресс и тревожность, еще 27% испытывали эмоциональное выгорание и чувство бессилия.

Отвести ребенка к психологу в ближайшее время планируют 40% родителей.

«При этом инициатором похода в одинаковой степени выступают мать и отец (27 и 26% соответственно), а также учителя или воспитатели (23%). Лишь 6% водили ребенка к психологу по совету невролога», — отмечается в исследовании.