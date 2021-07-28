Россияне рассказали о своем отношении к бодипозитиву

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к бодипозитиву. О результатах опроса рассказал «Взгляд».

Бодипозитив — общественное движение, выступающее против дискриминации по внешности.

Более половины опрошенных (59%) вообще никогда не слышали про такое движение. Из тех, кто слышал, большинство относится к нему скорее положительно. Например, 61% респондентов считают, что это движение помогает людям избавляться от комплексов, а с утверждением, что движение формирует толерантное отношение в обществе к людям с особенностями физического развития, согласны 69%. С тем, что бодипозитив способствует соблюдению здорового образа жизни, согласны 49%.

При этом 25% опрошенных наоборот считают, что тезисы, которые выдвигает бодипозитив, позволяют игнорировать здоровый образ жизни, написал RT. А 15% полагают, что движение формирует у людей комплексы.