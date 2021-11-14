Россияне рассказали о своем отношении к благотворительности

Большинство россиян (65%) заявили, что занимаются благотворительностью. Как правило, они направляют деньги для помощи больным детям и взрослым, а также компаниям, которые занимаются проблемами экологии.

О своих занятиях благотворительностью рассказали участники опроса банка «Открытие». Итоги исследования показали, что каждый месяц ей занимаются 13% респондентов, сообщил ТАСС.

Две трети помогают раз в полгода или реже. Раз в два-три месяца в благотворительных акциях принимают участие 22% опрошенных.

По данным авторов опроса, 53% россиян оказывают помощь больным детям, 28% — больным взрослым, у 20% главным направлением благотворительной деятельности является экология, у 19% — поддержка пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Меньшей популярностью пользуется благотворительность в области предпринимательства и для поддержки стартапов.

Если говорить о гендерном разделении, то женщины занимаются благотворительностью чаще мужчин. О том, что они участвуют в благотворительных мероприятиях, заявили 70% участниц опроса и 50% респондентов.

Авторы исследования также отметили, что благотворительностью чаще занимаются люди с высшим образованием (69%).

В опросе, проведенном в октябре, поучаствовала тысяча россиян в возрасте 18-65 лет.