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    14 ноября 2021, 11:19

    Россияне рассказали о своем отношении к благотворительности

    Опрос: 65% россиян заявили, что занимаются благотворительностью

    Ольга Назаркина

    Большинство россиян (65%) заявили, что занимаются благотворительностью. Как правило, они направляют деньги для помощи больным детям и взрослым, а также компаниям, которые занимаются проблемами экологии.

    Россияне рассказали о своем отношении к благотворительности

    О своих занятиях благотворительностью рассказали участники опроса банка «Открытие». Итоги исследования показали, что каждый месяц ей занимаются 13% респондентов, сообщил ТАСС.

    Две трети помогают раз в полгода или реже. Раз в два-три месяца в благотворительных акциях принимают участие 22% опрошенных.

    По данным авторов опроса, 53% россиян оказывают помощь больным детям, 28% — больным взрослым, у 20% главным направлением благотворительной деятельности является экология, у 19% — поддержка пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

    Меньшей популярностью пользуется благотворительность в области предпринимательства и для поддержки стартапов.

    Если говорить о гендерном разделении, то женщины занимаются благотворительностью чаще мужчин. О том, что они участвуют в благотворительных мероприятиях, заявили 70% участниц опроса и 50% респондентов.

    Авторы исследования также отметили, что благотворительностью чаще занимаются люди с высшим образованием (69%).

    В опросе, проведенном в октябре, поучаствовала тысяча россиян в возрасте 18-65 лет.