Эксклюзив 01 апреля 2024, 18:38 Россияне рассказали о шутках на 1 апреля и роли смеха в их жизни «Вебер»: 98% россиян заявили, что обладают чувством юмора Unsplash

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Абсолютное большинство россиян считает, что обладает чувством юмора. Такой ответ респонденты дал специалистам социологического агентства «Вебер» — проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы». Результаты исследования оказались в распоряжении «360».

День смеха отмечают 1 апреля — в эту дату во многих странах мира принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Россия не стала исключением — над близкими шутят 40% респондентов. Порядка 8% россиян признались, что их розыгрыши приводили к плохим последствиям: недопониманию, обиде, испорченному имуществу и даже травмам. На шутки обижались 57% россиян, у 36% обид никогда не было.

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Всего розыгрышам подвергались 79% опрошенных. Кроме того, 98% россиян заверили, что обладают чувством юмора. Для опрошенных важно, чтобы таким качеством обладали их партнер или супруг/супруга и друзья. Чуть реже респондентам оказывалось важно, чтобы чувство юмора было у родственников, коллег и соседей.

О том, что чувство юмора способно сохранить отношения, заявили 75% россиян. Порядка 76% опрошенных согласились с тем, что юмор помогает справиться с болью. Смех продлевает жизнь, отметили 75%.

При этом опрошенные четко выделили границы допустимого в юморе. Абсолютное большинство считает, что нельзя трогать такие темы, как трагедии близких, геноцид, войны и их жертвы, эпидемии, катастрофы, теракты и особенности здоровья. Отрицательно к «черному юмору» относятся 42% россиян.

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